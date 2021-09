La definizione e la soluzione di: Programma che si usa per comprimere i file. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WINRAR

Curiosità/Significato su: Programma che si usa per comprimere i file file di testo per il carattere di a capo: macOS usa CR, UNIX usa LF, Windows usa CR/LF. Alcuni programmi, come Gedit, sono in grado di aprire correttamente i file di 6 ' (787 parole) - 23:26, 4 set 2021

