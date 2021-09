La definizione e la soluzione di: Le prime in prova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PR

Curiosità/Significato su: Le prime in prova Pechino Express (seconda edizione) (sezione prova immunità) traguardo della prova vantaggio alla quale hanno partecipato le prime due coppie arrivate per prime. La prova vantaggio, è consistita in una manche secca 54 ' (5 959 parole) - 20:28, 26 apr 2021

Altre definizioni con prime; prova; Una percentuale la esprime alle urne; Programma che si usa per comprimere i file; Calmare reprimere; Così è il timbro che imprime un segno in rilievo; Leonardo Prova a prendermi; In quella d'esame si viene messi alla prova; Se è verso esprime disapprovazione; Impegna nella prima prova della maturità scolastica; Ultime Definizioni