La definizione e la soluzione di: Per le sue pedalate sono ideali le salite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCALATORE

Curiosità/Significato su: Per le sue pedalate sono ideali le salite Cadenza di pedalata alle 110 pedalate al minuto. In linea del tutto generale questo valore tende a diminuire al diminuire della velocità, e quindi anche in salita (dove comunque 7 ' (939 parole) - 11:55, 10 ago 2021

Altre definizioni con pedalate; sono; ideali; salite; Così possono finire cetrioli, funghi e carciofini; Sono zero... per chi dice OK ing; Possono esserlo giubbotti... e panini; Lo sono stati Robert Delaunay e František Kupka; Idealistici, spirituali; Idealizzato, esagerato nell'importanza; Accettano compromessi anche in contrasto con ipropri ideali; Nell'idealismo, opera la sintesi di tesi e antitesi; Salite sul podio; Ripide salite; Ripide e malagevoli salite; Ultime Definizioni