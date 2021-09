La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Khartum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUDAN

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Khartum Khartum vedi Khartoum (film). Khartum (in arabo: ????????, al-Khar?um; in inglese: Khartoum) o Cartum, Khartoum o Chartum, è la capitale del Sudan. La città è 5 ' (547 parole) - 17:52, 27 giu 2021

Altre definizioni con capitale; khartum; Barack Obama è nato nella loro capitale; La capitale del Mozambico; Abitanti della capitale svizzera; La loro capitale è Khartum; La loro capitale è Khartum; La repubblica con Khartum; Lo sono gli africani di Khartum; Ultime Definizioni