La definizione e la soluzione di: In patologia c'è quella di Curschmann. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPIRALE

Curiosità/Significato su: In patologia c e quella di Curschmann Glioblastoma (categoria Voci entrate in vetrina nel mese di febbraio 2009) Brandes AA, Marosi C, Bogdahn U, Curschmann J, Janzer RC, Ludwin SK, Gorlia T, Allgeier A, Lacombe D, Cairncross JG, Eisenhauer E, Mirimanoff RO; European 99 ' (10 735 parole) - 15:29, 24 ago 2021

Altre definizioni con patologia; quella; curschmann; Una patologia che... ingiellisce; Patologia che può essere reumatoide; Dino Buzzati raccontò quella degli orsi in Sicilia; Celebre quella di Zidane a Materazzi; Quella stagna impedisce infiltrazioni nello scafo; Quella operaia andava in paradiso in un film; Ultime Definizioni