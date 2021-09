La definizione e la soluzione di: Un obiettivo a focale variabile per cineprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZOOM

Curiosità/Significato su: Un obiettivo a focale variabile per cineprese Zoom (categoria Obiettivi fotografici) un obiettivo zoom (o semplicemente zoom) è un obiettivo complesso la cui lunghezza focale può variare (a differenza di quanto avviene negli obiettivi 4 ' (535 parole) - 12:16, 19 gen 2021

Altre definizioni con obiettivo; focale; variabile; cineprese; Obiettivo delle macchine da presa; Azionare l'obiettivo cinematografico a focale variabile; L’obiettivo che i venditori si prefiggono di raggiungere; Obiettivo Specifico di um Apprendimento sigla; Azionare l'obiettivo cinematografico a focale variabile; Obiettivo a focale variabile; Azionare l'obiettivo cinematografico a focale variabile; Momenti sereni del tempo variabile; Può essere a tasso fisso o variabile; Può essere a passo variabile; Ultime Definizioni