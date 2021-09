La definizione e la soluzione di: Muoversi in ordine bustrofedico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZIGZAGARE

Curiosità/Significato su: Muoversi in ordine bustrofedico completo assorbimento nella civiltà romana. Il verso della scrittura è bustrofedico nelle più antiche iscrizioni, mentre quelle classiche hanno l'andamento

