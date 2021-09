La definizione e la soluzione di: Morì nel lago in cui si ammirava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NARCISO

Curiosità/Significato su: Mori nel lago in cui si ammirava Elisabetta di Baviera ( Elisabetta in Baviera) l'imperatrice faceva brevi passeggiate nei dintorni, vide diverse volte il lago e ammirava incantata il tramonto mitico e fiabesco che tingeva di rosso le pareti 65 ' (6 973 parole) - 21:44, 18 lug 2021

