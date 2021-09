La definizione e la soluzione di: Momento in cui l'uccellino rompe l'uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHIUSA

Curiosità/Significato su: Momento in cui l uccellino rompe l uovo Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (L)) d'astuzia. Come fanno i gatti in agguato, che fingono di dormire ma che al Momento buono balzano e ghermiscono l'incauto uccellino che si è avvicinato troppo 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con momento; uccellino; rompe; uovo; Legume che cade al punto giusto nel momento giusto; Decorre dal momento delle dimissioni; Scocca nel momento giusto; Che avviene nello stesso momento; Uccellino passeriforme dal piumaggio striato; Il social media dell’uccellino; Uccellino canoro dei Fringillidi; Il social network dell'uccellino; Vi rompe le uova il guastafeste; Rompere, macinare; Se si rompe... sono sette anni di guai; Quando si rompe, lo si ingessa; Il cantautore di O mama, voglio l'uovo a la coque; In Sardegna, l'uovo con il sugo nel pane carasau; L'Italia nuovo nome della Sip; Philippe in Nuovo cinema Paradiso; Ultime Definizioni