La definizione e la soluzione di: Il materiale edilizio che si deve smaltire in apposite discariche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ETERNIT

Curiosità/Significato su: Il materiale edilizio che si deve smaltire in apposite discariche raccolta differenziata che il ripiego sugli inceneritori sono a tutt'oggi a livelli marginali e la stessa realizzazione di discariche a norma ha presentato

Altre definizioni con materiale; edilizio; deve; smaltire; apposite; discariche; Si usa per modificare il colore di un materiale; Benessere soprattutto materiale; Materiale usato per un lampadario importante; Il materiale del muratore... senza parole; Quello edilizio sana gli abusi; quando lavora non deve dire mai una parola; Se lo deve guadagnare il politico; Nei luoghi pubblici chi ha cani deve averla con sé; Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro; È difficile smaltire quelle radioattive; Smaltire la stanchezza; Fa smaltire la stanchezza; Aiutano a smaltire i rifiuti; Vino invecchiato in apposite botti di rovere; Per il loro vizio ci sono delle aree apposite; La frutta che si mangia in apposite coppette; Ultime Definizioni