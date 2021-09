La definizione e la soluzione di: Località francese in cui si chiedono miracoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOURDES

Curiosità/Significato su: Localita francese in cui si chiedono miracoli Anticlericalismo ( Anticlericalismo in Portogallo) Cattolica. Dopo le elezioni del 1924, vi furono rappresaglie nelle località in cui i popolari avevano raccolto più voti: a Sandrigo due sacerdoti furono 130 ' (15 335 parole) - 01:58, 28 lug 2021

Località sarda con la spiaggia della Pelosa; La più importante località sciistica polacca; La Riva località turistica lacustre trentina; Località siciliana col duomo protetto dall'UNESCO; Città francese sul cui ponte si danza in cerchio; Pseudonimo del pittore francese Redon; Città francese nota per una battaglia del 1916; Il militare francese... noto per le sue ovvietà; Si chiedono quando si è in bolletta; Se sono di primavera non richiedono detersivo; Li chiedono i sequestratori; Si chiedono prima di commissionare il lavoro; Debuttò a undici anni in Anna dei miracoli; Chi l'ha verde, fa miracoli in giardino; Passeggiano in Piazza dei Miracoli; La Santa dei miracoli impossibili;