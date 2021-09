La definizione e la soluzione di: La lacca lo è per i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FISSANTE

Curiosità/Significato su: La lacca lo e per i capelli lacca per capelli debole del gel per capelli o della cera, la lacca viene applicata direttamente sui capelli utilizzando una bomboletta spray. La lacca fu inventata dalla 1 ' (175 parole) - 19:36, 10 ott 2019

Altre definizioni con lacca; capelli; La più importante località sciistica polacca; Se è dentale rimuove placca e tartaro; Chiuse con un marchio in ceralacca; Quello vocale non è in ceralacca; Dotate di capelli per niente lisci; Come un taglio di capelli... a gradini; C'è chi dona i capelli per produrne; Hanno i capelli bianchi; Ultime Definizioni