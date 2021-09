La definizione e la soluzione di: Il JFK in cui si atterra a New York ne ha sei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TERMINAL

Curiosità/Significato su: Il JFK in cui si atterra a New York ne ha sei Assassinio di John Fitzgerald Kennedy ( Omicidio di JFK) Gerald Posner, Case Closed. Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK, New York, Random, 1993, ISBN 978-0-679-41825-2. (EN) Report of the President's 156 ' (18 859 parole) - 12:51, 7 set 2021

Altre definizioni con atterra; york; Atterra il toro nel Quo vadis?; Atterrare sulla superficie della Luna; Vi atterrano elicotteri; Atterraggio a... Chicago ing; La prigione di Ossining a New York; La Island newyorkese nella contea di Richmond; __ Island, a New York; Un celebre museo di New York; Ultime Definizioni