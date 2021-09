La definizione e la soluzione di: Gabbia per pennuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STIA

Curiosità/Significato su: Gabbia per pennuti Anatomia dei mammiferi (sezione Colonna vertebrale, cinti e Gabbia toracica) occupando una nicchia ecologica lasciata quasi completamente vuota dai pennuti, essendo più adatti alla vita diurna. I Chirotteri, volgarmente detti pipistrelli 30 ' (3 715 parole) - 20:00, 24 mag 2021

