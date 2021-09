La definizione e la soluzione di: Il dittongo in quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Curiosità/Significato su: Il dittongo in quota Lingua greca antica vocalica, ossia la riduzione a un dittongo o a una vocale lunga delle coppie di vocali consecutive che non formino dittongo. Tale contrazione è sistematica 25 ' (2 322 parole) - 11:03, 24 ago 2021

