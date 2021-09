La definizione e la soluzione di: In dimensione ridotta fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIGNON

Curiosità/Significato su: In dimensione ridotta fra Ipoplasia La conseguenza di un'ipoplasia in un individuo è che l'organo appare di ridotte dimensioni rispetto alla normalità. Fra le numerose patologie esistenti 2 ' (169 parole) - 11:29, 20 set 2020

Altre definizioni con dimensione; ridotta; La dimensione che si vede; Rapporti privi della dimensione passionale; La quarta delle isole Eolie per dimensione; Relative alla dimensione temporale di un fenomeno linguistico, culturale o sociale; Una mutanda molto ridotta; Ridotta del 50%; Assottigliata, ridotta; Ridotta... al silenzio; Ultime Definizioni