La definizione e la soluzione di: Dall'ampia diffusione come una malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EPIDEMICO

Curiosità/Significato su: Dall ampia diffusione come una malattia Poliomielite ( malattia Heine-Medin) mondo, come nel sud dell'Asia e in Nigeria. Dopo la diffusione del vaccino antipoliomielite a metà degli anni 1950, l'incidenza della malattia è diminuita 81 ' (8 614 parole) - 23:40, 14 mag 2021

