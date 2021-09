La definizione e la soluzione di: Così sono le più comuni faccine in chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIALLE

Curiosità/Significato su: Cosi sono le piu comuni faccine in chat Forum (Internet) traducibile in "pirata informatico". Cross-posting (inserire lo stesso messaggio in più sezioni dello stesso forum). Emoticon (le faccine che compaiono 14 ' (1 746 parole) - 13:08, 6 feb 2021

