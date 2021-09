La definizione e la soluzione di: Conciso... come una scarpa coi lacci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRINGATO

Curiosità/Significato su: Conciso... come una scarpa coi lacci Abbigliamento nell'Alto Medioevo manicata di lana con scollatura verticale frontale, solitamente dotata di lacci come un corpetto (quanto meno per le donne in età d'allattamento). I bordi 27 ' (3 065 parole) - 12:02, 3 set 2021

