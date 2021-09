La definizione e la soluzione di: Come una lama affilata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TAGLIENTE

Curiosità/Significato su: Come una lama affilata Coltello (sezione Coltello a lama fissa) Solitamente consiste in una lama a una punta con uno o più bordi affilati fissata ad un manico. Le lame sono state utilizzate Come utensili e armi dall'età 44 ' (5 341 parole) - 14:30, 3 ago 2021

Altre definizioni con come; lama; affilata; Peccati come gola e accidia; Scelto come può essere un domicilio; Volante... come il vascello fantasma; Come dire fatti in casa; Un'esclamazione come perbacco; Esclamazione di stupore; Esclamazione dubitativa; Cefalopodi preistorici simili ai calamari; E' affilata nel rasoio; Ultime Definizioni