La definizione e la soluzione di: Come il terreno che contiene molti sali solubili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALOIDE

Curiosità/Significato su: Come il terreno che contiene molti sali solubili Zolfo estremamente poco solubili in acqua e si trovano spesso in natura, in particolare il solfuro di ferro, che costituisce la pirite (che presenta proprietà 28 ' (3 002 parole) - 18:09, 3 set 2021

