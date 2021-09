La definizione e la soluzione di: Come dire arcuare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCURVARE

Curiosità/Significato su: Come dire arcuare Alfabeto italiano etimologiche, cu rende il suono [kw] + vocale nelle seguenti parole: acuire, arcuare, arcuato, circuire, circuito, cospicuo, cospicuamente, cui, cuocere, scuocere 42 ' (3 586 parole) - 13:06, 6 set 2021

