La definizione e la soluzione di: Che producono sostanze nutritive via fotosintesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOTROFI

Curiosità/Significato su: Che producono sostanze nutritive via fotosintesi Germinazione di utilizzare le sostanze utili alla sua crescita che si trovano nel terreno e sarà in grado di svolgere il processo di fotosintesi. Il seme è uno degli 15 ' (1 962 parole) - 21:41, 23 giu 2021

Con quello dolce si producono varie tisane; Lo producono dei tessuti che si sfregano; Producono fogli; Che non parlano e non producono suono; Emettere sostanze delle ghiandole; Grossi contenitori cilindrici per sostanze liquide; Sostanze zuccherine prodotte dei fiori; Sostanze per gli integratori alimentari; Sostanze nutritive; Gli organismi che produco no sostanze nutritive da materiali inorganici;