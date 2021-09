La definizione e la soluzione di: Catena francese con profumerie in tutto il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEPHORA

Curiosità/Significato su: Catena francese con profumerie in tutto il mondo Sephora (categoria Aziende francesi di cosmetici) multinazionale di profumerie fondata in Francia nel 1970 ed acquisita da LVMH (Louis Vuitton and Moet Hennessy) nel 1997. La Catena Sephora include oltre 5 ' (460 parole) - 22:12, 10 giu 2021

