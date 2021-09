La definizione e la soluzione di: Avvenne il 19 luglio 1992: la strage di via __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DAMELIO

Curiosità/Significato su: Avvenne il 19 luglio 1992: la strage di via __ strage di via Carini Chiesa. La strage di via Carini fu un'azione mafiosa in cui, il 3 settembre 1982 nella palermitana via Isidoro Carini, morirono il prefetto di Palermo 41 ' (4 298 parole) - 00:06, 17 ago 2021

Quella italiana di Russia avvenne nel 1941; Vi avvenne lo storico giuramento della Lega Lombarda; Il deserto nel quale avvenne il miracolo della manna; La sua Breccia avvenne il 20 settembre 1870; Accomuna giugno, luglio, agosto e settembre; Uguali in luglio; Luglio è uno molto caldo; Il 30 luglio cade la sua giornata internazionale; Film di Neil Jordan del 1992: La __ del soldato; La Margherita che fu Ministra del turismo nel 1992; Hit di Tori Amos del 1992 ing; Il nome della Menchú Nobel per la Pace nel 1992; Fanno strage nelle greggi; Fa strage di cuori; Il sovrano che ordinò la strage degli innocenti; Ordinò la strage degli Innocenti;