La definizione e la soluzione di: Autore latino epicureo noto per le sue Satire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORAZIO

Curiosità/Significato su: Autore latino epicureo noto per le sue Satire Quinto Orazio Flacco (categoria Epicurei) il 30 a.C.: il I libro (10 Satire) fu dedicato a Mecenate e pubblicato tra il 35 e il 33 a.C., mentre il II libro (8 Satire) fu pubblicato nel 30 a.C. 19 ' (2 469 parole) - 16:56, 2 mag 2021

