La definizione e la soluzione di: Aggiustato, trovato in extremis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIMEDIATO

Curiosità/Significato su: Aggiustato, trovato in extremis Personaggi di Squadra antimafia - Palermo oggi (sezione Ilaria Abate in Mezzanotte) rimesso in libertà in seguito a un fermo viene di nuovo arrestato e processato in base alla deposizione della giudice Ada Ferretti che aveva aggiustato processi 136 ' (21 235 parole) - 14:28, 23 ago 2021

Altre definizioni con aggiustato; trovato; extremis; Il protagonista de Il trovatore; Lo dice chi ha trovato; Ritrovato archeologico; La lingua dei trovatori; La zona di chi vince in extremis; Ultime Definizioni