La definizione e la soluzione di: Aeroplano, aliante... per D'Annunzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VELIVOLO

Curiosità/Significato su: Aeroplano, aliante... per D Annunzio Velivolo (sezione Aeroplani) superficie chiamata ala. Il termine velivolo è stato coniato da Gabriele D'Annunzio che per primo lo utilizzò nel romanzo Forse che sì forse che no: Tecnicamente 6 ' (571 parole) - 16:02, 27 giu 2020

