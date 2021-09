La definizione e la soluzione di: Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASATORRE

Curiosità/Significato su: Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo Castello (categoria Tipi di abitazioni) erano di natura militare; elementi come i fossati si evolsero dal loro scopo originale di difesa in simboli di potere. Nel tardo Medioevo si assiste all'edificazione 21 ' (2 532 parole) - 07:37, 26 ago 2021

Altre definizioni con abitazione; presidio; militare; medioevo; Tipo di abitazione sopraelevata; Abitazione con un unico ampio vano ing; Abitazione tra i campi; Abitazione rustica; È militare il 2 giugno; Lo prende il militare che torna a casa; Posizione militare col calco del fucile a terra; Unità militare di terra non troppo cospicua; Comune sardo chiamato Villa Ecclesiae nel Medioevo; Popolo zingaro che giunse in Europa nel Medioevo; Per gli illuministi quelli del Medioevo furono bui; Nel medioevo aveva il compito di sedare le rivolte; Ultime Definizioni