La definizione e la soluzione di: Lo fu Vittorio Gassman per Dino Risi.

Soluzione 9 lettere : MATTATORE

Curiosità/Significato su: Lo fu Vittorio Gassman per Dino Risi Vittorio Gassman Vittorio Gassman, all'anagrafe Vittorio Gassmann (Genova, 1º settembre 1922 – Roma, 29 giugno 2000), è stato un attore, regista, sceneggiatore, scrittore 57 ' (5 730 parole) - 16:04, 29 ago 2021

Altre definizioni con vittorio; gassman; dino; risi; Vittorio Bersezio ne narrò le miserie; Un film di Vittorio De Sica: I bambini ci __; Il Vittorio esploratore del Corno d'Africa; I biscotti... di Vittorio Emanuele e Umberto; Il famoso film di Risi con Gassman e Trintignant; Film con Gassman, Mastroianni e Totò; Iniziali di Gassmann; E' calmo in un film con Gassmann; Animale andino; E' davanti a Diavolo e a Galdino; Scrisse Il giardino dei ciliegi; Il chiodino su cui si posa la pallina da golf; L'area della fattoria in cui risiedono i maiali; Derisione avvilente; Insieme a sorrisi e tv nel nome di un settimanale; Luogo in cui si risiede anche temporaneamente; Ultime Definizioni