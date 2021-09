La definizione e la soluzione di: Una pianta presente in stagni e acque salmastre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RANUNCOLO

Curiosità/Significato su: Una pianta presente in stagni e acque salmastre Acqua dolce ( acque dolci) e/o dall'acqua piovana. La definizione esclude quindi tutte le acque marine e lagunari, definite salate e salmastre, e comprende quindi laghi, stagni 15 ' (1 684 parole) - 09:41, 4 feb 2021

