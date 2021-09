La definizione e la soluzione di: In stato di intenso fervore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESAGITATO

Curiosità/Significato su: In stato di intenso fervore Entusiasmo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) e risultato di un movimento, si può parlare, così, in storia e sociologia di "movimento entusiastico", perché ispirato da intenso fervore politico o religioso 6 ' (754 parole) - 19:50, 17 mag 2021

