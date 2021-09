La definizione e la soluzione di: Un sinonimo usato per intendere l'alcolismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ETILISMO

Curiosità/Significato su: Un sinonimo usato per intendere l alcolismo Kraftwerk). Esso non è da intendere come un genere musicale vero e proprio, ma piuttosto come un'etichetta utilizzata per quei gruppi che intorno al

