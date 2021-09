La definizione e la soluzione di: Secca... come una pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASCIUTTA

Curiosità/Significato su: Secca... come una pasta pasta La pasta, intesa come pasta alimentare, è un prodotto a base di farina di diversa estrazione, tipico delle varie cucine regionali d'Italia, divisa in piccole 102 ' (12 155 parole) - 01:08, 7 set 2021

Un'imposta secca; Lo causa il seccatore; Il seccante vi fa venire il latte; Asciutti, seccati; Come il legno realizzato da varie travi incollate; Come dire giù; Come chi fa favoritismi in cambio di denaro; È detto così lo sgombro noto anche come lanzardo; La... pasta dello smidollato; Saporito e nutriente condimento per la pasta; Condimenti per la pasta; Per molti quella di pasta equivale a 100 grammi;