La definizione e la soluzione di: Quello di classe è elettronico in molte scuole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REGISTRO

Curiosità/Significato su: Quello di classe e elettronico in molte scuole Commercio elettronico commercio elettronico come l'insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali. un'ulteriore definizione descrive il commercio elettronico come 37 ' (4 586 parole) - 17:08, 23 feb 2021

Altre definizioni con quello; classe; elettronico; molte; scuole; Quello da selz è usato per preparare cocktail; Nel poker, quello senza puntate piange; A Ravenna si può visitare quello di Galla Placidia; L'OdG è quello dei giornalisti; Casta, classe sociale; Così è detta la classe... che comanda; La classe che per Elio Petri va in paradiso; Contraddistingue una parete della classe; Dispositivo elettronico che riscalda nel sonno; Minuscolo congegno elettronico; Fascicolo Sanitario Elettronico; Lo schermo di un dispositivo elettronico ing; Molte giacche ne hanno almeno uno interno; I metri superati da molte cime delle Ande; Assiste a molte sbornie; Su molte scrivanie; I religiosi delle Scuole Pie; Uno strumento spesso suonato alle scuole medie; Gli studi delle scuole rabbiniche sulla Bibbia; Scuole secondarie; Ultime Definizioni