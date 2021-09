La definizione e la soluzione di: Quelle genovesi hanno il pesto e non la carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LASAGNE

Curiosità/Significato su: Quelle genovesi hanno il pesto e non la carne pesto di pistacchi aromatico e viene utilizzato per condire la pasta o su crostini di pane. È una preparazione salata ed è una variante del pesto alla genovese. Pistacchi non salati 3 ' (349 parole) - 13:18, 16 apr 2021

Altre definizioni con quelle; genovesi; hanno; pesto; carne; Quelle extraconiugali sono tradimenti; In quelle fotografiche... non si dorme; Quelle alla livornese sono una nota ricetta; Sono famose quelle Ardeatine; I tifosi di calcio genovesi di sponda rossoblu; Una spiaggia per i Genovesi; Così erano detti i Ghibellini genovesi; Sono così definiti i portuali genovesi; Il regista del film Le colline hanno gli occhi; I genitori li hanno a carico; Li hanno le lime e i cacciaviti; Le hanno Aldo e Marco; Si trita per preparare il pesto; Con olio, formaggio, aglio e pinoli nel pesto; Gli gnocchetti con il pesto; Il loro pesto granuloso condisce vari primi piatti; La cosiddetta carne di soia del sud-est asiatico; Tale può essere la carne tritata; Un tempo, punire un soldato per educarne nove; Si contrappongono ai carnefici;