La definizione e la soluzione di: Ex Presidente dell'Egitto scomparso nel 2020. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUBARAK

Curiosità/Significato su: Ex Presidente dell Egitto scomparso nel 2020 Egitto vedi Egitto (disambigua). Coordinate: 27°N 29°E? / ?27°N 29°E27; 29 L'Egitto (in arabo: ????, Mi?r), ufficialmente Repubblica Araba d'Egitto (in arabo: 73 ' (8 681 parole) - 20:38, 24 ago 2021

Altre definizioni con presidente; dell; egitto; scomparso; 2020; L'Antonio Presidente del Consiglio nel 1914; Il Vincenzo Presidente della Campania nel 2015; Nilde Iotti ne è stata la prima presidente donna; Rafael Correa ne è stato Presidente nel 2007; Il formaggio dell'altopiano dei Sette Comuni; Abitano lo stato più piccolo della Scandinavia; Parte più interna della corteccia di un albero; Una tipologia di missile della contraerea; La Milla attrice e modella d'origine ucraina; I re dell'antico Egitto; Bagna il sud dell'Egitto; Quello d’Egitto è la ninfea; Il califfo che incendiò Alessandria d'Egitto; Il Tupac del rap prematuramente scomparso; Scomparso nel nulla; Svanito, scomparso; Francesco, scultore lombardo scomparso nel 2005; Il libro di Sandro Veronesi Premio Strega 2020; Quella del 2020 è stata rimandata; Un film dei fratelli D'Innocenzo del 2020; Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio; Ultime Definizioni