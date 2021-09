La definizione e la soluzione di: Si pratica in mare... e su internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PIRATERIA

Curiosità/Significato su: Si pratica in mare... e su internet Mare fuori Mare fuori è una serie televisiva italiana, diretta da Carmine Elia e trasmessa dal 2020 su Rai 2. Nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli, situato a 15 ' (1 925 parole) - 18:42, 26 ago 2021

La pratica chi ha estro; Si pratica nelle palestre; Si pratica lanciandosi; Si praticano in pedana o a cavallo; Quartiere napoletano alla moda affacciato sul mare; Animali marini detti anche rose di mare; La città degli amaretti; Medicinale da spalmare; Un assembramento improvviso organizzato via Internet; Sito internet che spiega i testi rap; Un film d'animazione del 2018: Ralph __ Internet; Quelli digitali son cresciuti nell'era di internet;