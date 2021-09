La definizione e la soluzione di: Il Pierluigi ex arbitro di calcio bolognese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLLINA

Curiosità/Significato su: Il Pierluigi ex arbitro di calcio bolognese Sergio Gonella (categoria Arbitri di calcio italiani) stato un arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano. Esordì in Serie A nel 1964, guadagnandosi all'inizio della carriera la fama di arbitro severissimo 8 ' (885 parole) - 23:51, 14 ago 2021

Può consultarlo l'arbitro di calcio; Lo chiede l'arbitro all'inizio della partita; Segnala i cambi di giocatori all'arbitro di calcio; Coadiuva l'arbitro con mezzi elettronici; I tackle a terra nel calcio; Il botteghino del Totocalcio; Una figura del torero e una finta nel calcio; Un marchio di scarpe da calcio: __ d'oro; Sono squisite alla bolognese; Una squadra bolognese di basket bianco e nera; La squadra di basket bolognese con l'aquila; I somari... di una torre bolognese;