La definizione e la soluzione di: Piatto misto servito in Piemonte con la mostarda.

Soluzione 7 lettere : BOLLITO

Curiosità/Significato su: Piatto misto servito in Piemonte con la mostarda Bollito misto Il bollito misto è un secondo Piatto a base di vari tagli di carne bolliti diffuso specialmente in area padana: particolarmente conosciuto è il "gran 4 ' (451 parole) - 16:53, 17 feb 2021

