La definizione e la soluzione di: Per un sovrano equivale a dimettersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ABDICARE

Curiosità/Significato su: Per un sovrano equivale a dimettersi Lega Nord ( Lega Nord per l'Indipendenza della Padania) quindi equivale a una crescita dei consensi». Secondo studi condotti in nove città del Nord, rispetto alle precedenti elezioni europee si è registrato un consistente 261 ' (25 591 parole) - 14:17, 6 set 2021

Altre definizioni con sovrano; equivale; dimettersi; Superiorità del sovrano sui poteri clericali; Barbari che ebbero come sovrano Teodorico; Spettava al sovrano; Principe, sovrano; Equivale... a maggior ragione; Nell'hockey, sono l'equivalente della palla a due; Lo è la situazione equivalente indicata dall'ISEE; Per molti quella di pasta equivale a 100 grammi; Ultime Definizioni