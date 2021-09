La definizione e la soluzione di: Lo è il padrino per i genitori del battezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COMPARE

Curiosità/Significato su: Lo e il padrino per i genitori del battezzato Battesimo ( battezzato) stato battezzato. Il Concilio riformò anche l'istituto del padrinato e del madrinato, introducendo il limite massimo di un padrino e di una madrina per battesimo 37 ' (4 613 parole) - 15:33, 24 ago 2021

Altre definizioni con padrino; genitori; battezzato; Motta __, paese siciliano che appare ne Il padrino; Il Brando de II padrino; Cittadina siciliana citata nella saga del Padrino; Il don de Il padrino; I genitori li hanno a carico; Ci dormono i genitori; Uno dei genitori; Relativo ai figli nati dagli stessi genitori; Il fiume dove Gesù venne battezzato; Vi fu battezzato Gesù; Ultime Definizioni