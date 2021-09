La definizione e la soluzione di: Un nomignolo per giocatori inesperti: polli da __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPENNARE

Altre definizioni con nomignolo; giocatori; inesperti; polli; Nomignolo confidenziale da adulti per una ragazza; Nomignolo della coppia di Fedez e Chiara Ferragni; Il nomignolo di un popolare mister; Un nomignolo per chi fa spesso le ore piccole; Tifosi o giocatori del Milan; I giocatori di poker che non cambiano carte; Differenzia i giocatori in campo; Cambio di formazione che riposa i giocatori ing; Giovanotti inesperti; Le attrae il polline; Spiazzo per i polli; Si misura in pollici; Gabbie per polli;