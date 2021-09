La definizione e la soluzione di: Lunghe opere in prosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROMANZI

Curiosità/Significato su: Lunghe opere in prosa Poesia riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa, in cui le parole non sottostanno alla metrica 9 ' (890 parole) - 20:03, 26 ago 2021

Altre definizioni con lunghe; opere; prosa; Mammiferi con unghie lunghe e testa allungata; La lunghezza d'un tessuto; Le dita più lunghe; Misure di lunghezza degli antichi greci; Una delle più note opere verdiane; Le opere coreografiche come L'uccello di fuoco; Esperte in recuperi di opere d'arte danneggiate; Musicò l'operetta Eva; In prosa stanno spesso fra due virgole; Le vocali scritte in prosa; Le vocali della prosa; In versi e in prosa; Ultime Definizioni