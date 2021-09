La definizione e la soluzione di: L'istituto tecnico per i futuri costruttori navali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAUTICO

Curiosità/Significato su: L istituto tecnico per i futuri costruttori navali Università tecnica di Delft TU Delft. Il 1º settembre 1986 l'istituto tecnico di Delft cambiò ufficialmente nome in Università tecnica di Delft, per sottolineare la qualità della 19 ' (2 160 parole) - 11:39, 18 mag 2021

