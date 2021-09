La definizione e la soluzione di: Ce l'ha... chi rimane in tema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATTINENZA

Curiosità/Significato su: Ce l ha... chi rimane in tema The X Factor (Stati Uniti d'America) (seconda edizione) salvare la sua artista, CeCe Frey; L.A. Reid: CeCe Frey, per salvare il suo artista, James Brock; Britney Spears: CeCe Frey, non ha motivato la scelta; Simon 34 ' (1 548 parole) - 13:49, 26 mag 2021

Altre definizioni con rimane; tema; Può rimanere dopo una ferita profonda; Parte della nave che rimane immersa; Acquitrini... in cui si rimane bloccati; Rimanere; Sistemarsi... in centro; Storico sistema difensivo francese; In linguistica, elementi posposti al tema; Il liberto di Cicerone che ideò un sistema stenografico; Ultime Definizioni