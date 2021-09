La definizione e la soluzione di: L'estremo deperimento di un organismo non nutrito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INEDIA

Curiosità/Significato su: L estremo deperimento di un organismo non nutrito brucellosi, paratubercolosi, leptospirosi, toxoplasmosi, malattia del deperimento cronico del cervo. Il cervo nobile deve il suo nome al portamento "altezzoso":

Altre definizioni con estremo; deperimento; organismo; nutrito; L'estremo sacrificio del cristiano; Estremo disvalore per qualcosa; L'estremo limite fra terra e cielo; Il capo estremo del Peloponneso; Forniscono all'organismo l'energia che gli necessita; Organismo statale; La grande ghiandola epatica dell'organismo; Cosi si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; Ultime Definizioni