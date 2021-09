La definizione e la soluzione di: L'assenza di dolore per un epicureo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APONIA

Curiosità/Significato su: L assenza di dolore per un epicureo Eudemonismo godimento (come pensava la scuola cirenaica di Aristippo) o come assenza di dolore (secondo la concezione epicurea).. Il termine deriva dal greco e?da?µ???sµ?? 35 ' (4 605 parole) - 09:32, 26 mag 2021

