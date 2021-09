La definizione e la soluzione di: Il Jack attore spesso in coppia con Walter Matthau. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEMMON

Curiosità/Significato su: Il Jack attore spesso in coppia con Walter Matthau Tony Curtis (categoria Nati il 3 giugno) York, 3 giugno 1925 – Henderson, 29 settembre 2010), è stato un attore statunitense. attore brillante ed estremamente versatile, fu uno dei divi hollywoodiani 25 ' (3 159 parole) - 11:39, 30 ago 2021

Altre definizioni con jack; attore; spesso; coppia; walter; matthau; Il Jackson dell'espressionismo astratto USA; La Jackson attrice; Lo è l'Hartsfield-Jackson ad Atlanta; Un X-men interpretato al cinema da Hugh Jackman; Gabriel attore; L'attore O Toole; Lello attore; Massimo attore; Sottile impermeabile usato spesso dai marinai; Mette spesso in imbarazzo; Cosi è spesso la grafia dei medici; Spesso non è gradito; Numero... della coppia; Contrapposizione tra una coppia di opposti; Nel poker, la coppia di quattro carte; Una coppia può esserlo in casa; Walter, eclettico pensatore tedesco del primo '900; Il Walter giornalista ucciso nel 1980; Un titolo di Walter Scott; Lampanti... come un Walter; Un film con Walter Matthau: Dennis la __; Il Matthau del cinema; Iniziali di Matthau, l'attore; Matthau: recitò spesso con Jack Lemmon; Ultime Definizioni