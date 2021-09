La definizione e la soluzione di: Fornetto per cuocere torte sui fornelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VERSILIA

Curiosità/Significato su: Fornetto per cuocere torte sui fornelli

Altre definizioni con fornetto; cuocere; torte; fornelli; Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate; Si usa per cuocere; Cuocere o friggere fino a rendere... aureo; Struttura di metallo usata per cuocere su braci; Torte con chiare d'uovo; La cucina dei tortellini e del ragù; Sono candite sulle torte; Prepara torte per Qui, Quo e Qua Nonna __; Preparato sui fornelli; Mettersi ai fornelli, preparare da mangiare; Il locale con i fornelli; Lo è l'arte che si pratica ai fornelli; Ultime Definizioni